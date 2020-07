Bergomi: “Con Lautaro Martinez dobbiamo avere pazienza, è giovane”

Inter, l’ex difensore Giuseppe Bergomi, da quest’anno inserito nella Hall of Fame nerazzurra ha voluto difendere Lautaro Martinez per il rendimento non sempre positivo dell’ultimo periodo

INTER BERGOMI SU LAUTARO/ L’ex difensore dell’Inter e da quest’anno inserito nella Hall of Fame nerazzurra, dopo il sondaggio annuale tra i tifosi della squadra milanese, Giuseppe Bergomi, ha voluto dare il suo parere sulle continue critiche che riguardano l’attaccante della sua ex squadra Lautaro Martinez. Il giovane calciatore argentino, dopo un ottimo inizio di stagione, sta avendo un rendimento non sempre positivo e il rigore sbagliato con il Bologna, ha pesato parecchio anche nell’economia della stagione, vedendo quello che sta succedendo. Queste le parole dell’ex calciatore dagli studi di Sky Sport: “Con Lautaro Martinez dobbiamo avere pazienza, l’anno scorso non era un titolare, lo è diventato quest’anno dopo l’addio di Icardi. Deve ritrovare una serenità mentale“. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Gli hanno chiesto se è un problema di fragilità mentale e lui ha spiegato: “No, credo sia solo giovane”.