Calciomercato Inter, assalto del Milan | Lo vuole Pioli

Annata non esaltante per Roberto Gagliardini con la maglia dell’Inter. Il centrocampista ex Atalanta ha comunque mercato e potrebbe finire in un intrigo di mercato col Milan

Le strade di Milan ed Inter potrebbe incrociarsi ancora una volta anche in sede di calciomercato. I due club meneghini si danno come sempre battaglia in campo con i nerazzurri di Conte in netto vantaggio in classifica, ma non è da escludere che possano trovare un’intesa al di fuori del rettangolo di gioco. I rossoneri hanno da poco rinnovato il contratto di Stefano Pioli che sarà quindi il punto di ripartenza del nuovo progetto. Proprio l’ex tecnico della Fiorentina avrebbe messo gli occhi in casa Inter ed in particolare su un centrocampista allenato in passato: Roberto Gagliardini. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Gagliardini nel mirino di Pioli: ipotesi Kessie

Non è stata un’annata semplice per Roberto Gagliardini che nonostante tutto ha ancora tanti estimatori. Tra questi proprio Pioli che lo stima molto avendolo allenato all’Inter appena arrivato e nel periodo migliore della sua carriera. Il tecnico rossonero lo voleva inoltre già alla Fiorentina.

L’offerta del Milan può arrivare a 15 milioni di euro, con l’Inter pronta a cederlo ai rivali cittadini solo di fronte ad uno scambio alla pari con Kessie. L’ivoriano è però ritenuto intoccabile da Pioli, motivo per cui l’affare difficilmente potrà andare in porto.

