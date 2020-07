Doppio regalo da Manchester: non solo Sanchez, arriva anche Smalling

Non solo Sanchez dallo United. Se per il cileno si sta trovando un accordo per lasciarlo a Milano, indiscrezioni riportate da ‘Top Calcio 24’ e Calciomercatoweb indicano in Smalling il nuovo rinforzo difensivo per l’Inter. Il giocatore inglese, attualmente alla Roma in prestito, potrebbe così continuare la sua avventura in Italia e prendere il posto di un big della difesa: Skriniar. Lo slovacco ex Sampdoria ha molto mercato e potrebbe finire proprio al Manchester United che sta cercando un difensore affidabile. Per lui sarà derby: anche il City è molto interessato.

