Compare Leo Messi nella grafica prodotta dal canale televisivo di Suning in vista della partita Inter-Napoli in programma questa sera al ‘Meazza’

Dopo Tonali, raffigurato in maglia nerazzurra nella presentazione della gara col Brescia di inizio luglio, ecco spuntare nientemeno che Leo Messi. Protagonista sempre ‘PPTV’, canale televisivo facente capo al gruppo Suning. Nella grafica con cui presenta Inter-Napoli di stasera, ‘PPTV’ raffigura il fuoriclasse argentino – proprio in questi giorni riaccostato con forza al club nerazzurro – di spalle sul Duomo di Milano con gli indici verso il cielo come a esultare dopo un gol. Ovviamente con indosso la maglia dell’Inter, come indica il logo che campeggia sotto il numero 10.

