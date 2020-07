Le formazioni ufficiali del match Inter-Napoli valevole per la 37esima nonché penultima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni della sfida Inter-Napoli valevole per la 37esima giornata di Serie A. Conte ne cambia addirittura sette rispetto alla gara con il Genoa. In difesa torna de Vrj, con D’Ambrosio e Bastoni ai lati; fuori Eriksen a vantaggio di Borja Valero. Il tecnico torna quindi al 3-5-2, con Sanchez e Lukaku coppia d’attacco. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Dall’altra parte Gattuso lancia Elmas dal primo minuto a scapito di Fabian Ruiz e inserisce l’ex Politano nel tridente con Milik e Lorenzo Insigine.

Formazioni Ufficiali Inter-Napoli

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lukaku, Sanchez. A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Godin, Pirola, Skriniar, Young, Moses, Agoume, Eriksen, Lautaro, Esposito. All.: Conte.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Demme, Elmas; Politano, Milik, Insigne. A disp.: Ospina, Karnezis, Luperto, Di Lorenzo, Malcuit, Ghoulam, Lobotka, Allan, Fabian Ruiz, Callejon, Lozano, Younes. All.: Gattuso.

ARBITRO: Valeri di Roma 2

