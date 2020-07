Ora è ufficiale: Vertonghen a parametro zero, Marotta pronto a chiudere

Ora è ufficiale: Vertonghen a parametro zero, Marotta pronto a chiudere

Dopo le voci, ora arriva l’ufficialità: Vertonghen non rinnoverà il suo contratto con il Tottenham e sarà prelevabile a costo zero. Come comunicato ufficialmente dagli ‘Spurs’, il difensore belga può firmare da subito con un nuovo club. L’Inter lo segue attentamente da diversi mesi così come la Roma, ma i pericoli maggiori potrebbero arrivare dalla Spagna dove alcuni club hanno espresso un concreto interesse per lui.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro