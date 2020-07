Sorpresa Lazaro: nuovo prestito al Newcastle, Conte non si opporrà

L’Inter attende il ritorno di Lazaro, l’esterno che non è riuscito a conquistare Conte nella prima parte di stagione. Il Cuadrado d’Austria è stato acquistato per poco più di 20 milioni di euro e l’Inter vuole difendere questo investimento per il futuro: come riportano i media inglesi, Conte non si opporrà al nuovo prestito del giocatore in Inghilterra, magari proprio nel Newcastle dove ha concluso la stagione. La formula dovrebbe prevedere il rinnovo del prestito.

