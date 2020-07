Thomas nel mirino: derby tutto italiano con la Juventus

Thomas Partey continua ad essere un nome spendibile per il mercato italiano. Come rivela la stampa estera, in particolare il ‘The Sun’, il giocatore dell’Atletico Madrid piace parecchio all’estero e in Italia: l’Arsenal potrebbe addirittura versare i 50 milioni necessari per il suo trasferimento, mentre Inter e Juventus vorrebbero trattare col club per aggiudicarsi il forte centrocampista.

