Calciomercato Inter, obiettivo vice Lukaku | Intreccio in Premier

Continua il dilemma dell’Inter per quanto riguarda il prossimo vice-Lukaku. Dzeko si complica, mentre spunta una vecchia pista dall’Inghilterra

È dalla scorsa estate che Antonio Conte reclama un vice-Lukaku di esperienza da poter alternare appunto al centravanti belga che in questa stagione al netto di qualche infortunio ha dovuto fare gli straordinari. Il preferito del tecnico salentino resta sempre Edin Dzeko, già vicino a vestirsi di nerazzurro lo scorso anno prima di rinnovare con la Roma. Negli ultimi giorni sembrava tornato in auge ma stando a quanto rivelato da ‘Sky Sport’ la società capitolina ha smentito le voci di un possibile addio del proprio capitano, togliendolo di fatto dal mercato. Alle spalle del bosniaco nelle preferenze dell’Inter c’è il francese Giroud del Chelsea ma l’opzione low cost potrebbe arrivare da un altro club di Premier. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, idea Slimani: cifre e dettagli

Al di là della pazza idea Ibra, per l’Inter potrebbe rispuntare la pista che conduce a Islam Slimani, 31enne attaccante algerino di proprietà del Leicester ma reduce dal prestito in Francia al Monaco.