Calciomercato Inter, Lautaro | Il Barcellona prova a dettare le condizioni

Lautaro Martinez torna a fare il Lautaro Martinez nel match contro il Napoli andato in scena ieri sera al ‘Meazza’. Con un gran gol, tiro dai venticinque metri su cui Meret non ha potuto far nulla, l’attaccante argentino ha fissato il punteggio finale sul 2-0 blindando tre punti pesanti per la squadra di Conte in ottica raggiungimento del secondo posto. Decisivo sarà comunque l’ultimo atto del campionato di scena sabato a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, scambio con Lautaro Martinez

In concomitanza con il suo ritorno al gol, il ‘Mundo Deportivo’ torna a parlare di Lautaro in proiezione Barcellona. Il quotidiano catalano sottolinea il fatto che il numero 10 interista sia ancora una priorità dei catalani, ma che la delicata situazione economica del club rende praticamente impossibile la conclusione dell’affare alle ‘condizioni’ della società targata Suning. Ovvero cifra cash, vicina a quella della clausola (111 milioni di euro) o 80-90 milioni più una contropartita tecnica. Per la medesima fonte, in sostanza, il classe ’97 potrebbe trasferirsi al Barça solamente se l’Inter accettasse una cifra non troppo alta e una se non due contropartite. In sostanza uno scambio. Per questo ad oggi sono nettamente scese le percentuali riguardo un passaggio di Martinez alla corte di Messi.

