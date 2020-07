Colpo in Premier League: Sissoko o Ndombele dal Tottenham

Possibile colpo dalla Premier League per l’Inter di Conte. Stando alle ultimissime dal ‘Corriere dello Sport’, il possibile colpo Hojbjerg-Tottenham potrebbe liberare un centrocampista nel mirino dei nerazzurri: si tratta di uno tra Sissoko e Ndombele, mediani con le caratteristiche perfette per Conte per cercare di ottenere il massimo anche per la prossima stagione.

