E’ tutto fatto per il rinnovo di Sebastiano Esposito. Stando a ‘Sky Sport’ manca dunque solo l’annuncio ufficiale circa la firma del giovane attaccante fino al giugno 2025 con ingaggio da 600mila euro a stagione più bonus. L’accordo è stato trovato praticamente subito dopo il suo passaggio nella scuderia di Federico Pastorello, come noto agente vicinissimo all’Inter. Ora il classe 2002 concluderà la stagione con la squadra di Conte per poi trasferirsi altrove in prestito per giocare con maggiore continuità.

Calciomercato Inter, Esposito via in prestito: neopromossa in pole

Al momento è il Crotone la squadra in pole per accaparrarsi le prestazioni di Sebastiano Esposito. Come anticipato da ‘Seriebnews.com’ e confermato in queste ore dall’emittente satellitare, il 18enne di Castellammare di Stabia è uno dei ‘colpi’ che vuole mettere a segno la formazione calabrese appena neopromossa in Serie A. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Verona, con il quale è in corso la trattativa per Kumbulla, Parma e Torino le altre pretendenti al talento nerazzurro, autore di 4 gol in questa stagione.

