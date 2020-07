Passi concreti da parte dell’Inter per Tanguy Ndombele, centrocampista francese in forza al Tottenham di Mourinho dalla scorsa estate. Possibile scambio tra i due club

Kante e Ndidi del Leicester troppo costosi, l’Inter vira con decisione su Tanguy Ndombele. Le indiscrezioni della mattinata di ieri confermate da ‘Sky Sport’: nerazzurri all’assalto del centrocampista francese in forza al Tottenham dalla scorsa estate ma reduce da una stagione molto deludente. Pagato oltre 60 milioni di euro, il 23enne non è riuscito a ripetere le prestazioni fornite con la maglia del Lione legando poco o nulla con José Mourinho. Il portoghese ha in sostanza dato il via libera alla sua cessione.

Calciomercato Inter, assalto a Ndombele del Tottenham: possibile scambio alla pari

Sui 45-50 milioni di euro almeno la richiesta degli ‘Spurs’ per il cartellino di Ndombele, ma stando alla medesima fonte i due club ragionano in maniera concreta su uno scambio. Skriniar, Marcelo Brozovic e Perisic (‘pallino’ di Mourinho da anni) i nomi che mette sul tavolo Marotta. Il centrale slovacco è quello che potrebbe maggiormente interessare ai londinesi, considerato che in difesa hanno perso a costo zero il belga Vertonghen. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Con l’ex Sampdoria, che avrebbe perso la fiducia di Conte, lo scambio potrebbe andare in porto alla pari. Staremo a vedere.

