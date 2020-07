Calciomercato Inter, ‘sogno’ Messi | Scende in campo Suning

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano nuovamente su Leo Messi. Il gruppo Suning sembra fare sul serio, il sogno non è poi così impossibile

Messi da sogno a realtà. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato de ‘La Gazzetta dello Sport’, il gruppo Suning fa sul serio per il fuoriclasse argentino. A quanto pare il presidente nerazzurro Steven Zhang ha già chiesto informazioni sul futuro del numero 10 del Barcellona – ricordiamolo, al momento in scadenza nel giugno 2021 – parlando sia con il suo entourage capitanato dal padre che addirittura con il collega blaugrana Bartomeu.

Calciomercato Inter, 260 milioni per Messi

La condizione imprescindibile è che Messi, un colpo che farebbe accrescere a livello mondiale il marchio Suning, decida di interrompere il suo rapporto con il Barça. In sostanza l’Inter andrebbe concretamente all’assalto solo se avesse la possibilità di non pagare alcunché per il cartellino. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Per quanto riguarda l’ingaggio, sfruttando il famoso Decreto Crescita, la proprietà cinese è pronta a impegnare circa 260 milioni lordi a fronte di un contratto di quattro anni da circa 50 milioni di euro netti.

