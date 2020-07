Dzeko può partire: Conte ha il si del bosniaco

Dzeko può partire: Conte ha il si del bosniaco

Edin Dzeko potrebbe lasciare la Roma ad agosto. Le difficoltà del giallorossi potrebbero costringere società e giocatore a separarsi. Secondo ‘Tuttosport’, lo stipendio da 7,5 milioni non è più sostenibile e considerando anche l’età la soluzione migliore sembra essere l’addio. Dzeko non ha cambiato idea sull’Inter dalla scorsa stagione e andrebbe a vivere a Milano senza nessun problema, ma sullo sfondo rimangono Napoli e Juventus che potrebbero chiudere in tempi brevi per averlo alle proprie dipendenze.

