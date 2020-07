Serie A | Designato l’arbitro di Atalanta-Inter

Le ultime news Serie A mettono in evidenza il nome dell’arbitro che dirigerà la gara Atalanta-Inter valevole per la 38esima e ultima giornata di Serie A

Sarà Piero Giacomelli a dirigere la sfida Atalanta-Inter in programma domani sera all’Atleti Azzurri di Bergamo e valevole per la 38esima nonché ultima giornata di Serie A. Peretti e Bindoni gli assistenti, Doveri il quarto uomo, Nasca e Mondin gli addetti al Var. Quarta volta stagionale con la squadra di Conte per il 42enne della sezione di Trieste, mentre i precedenti coi nerazzurri sono in tutto nove: tre vittorie, cinque pareggi e una sconfitta. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Diciotto invece, di cui due quest’anno, quelli con gli orobici: otto successi, cinque pareggi e altrettanti ko.

