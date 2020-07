Lo United ostacola Marotta: Sanchez a rischio riconferma

Lo United ostacola Marotta: Sanchez a rischio riconferma

Alexis Sanchez è a rischio riconferma a causa delle resistenze del Manchester United. Lo ha rivelato ‘Tuttosport’ nella sua edizione odierna, secondo cui i ‘red devils’ vogliono puntare al suo ritorno nonostante la volontà del giocatore di restare all’Inter. Lo United punta al riscatto di 20 milioni di euro per cederlo a titolo definitivo ma il giocatore, in ogni caso, tornerà in Inghilterra dopo la sfida del 5 agosto in Europa League contro il Getafe. Per i nerazzurri si apre un nuovo caso in merito all’attaccante ex Udinese.

