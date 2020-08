Serena: “Conte vuole giocatori che facciano quello che dice lui”

Inter, l’ex attaccante Aldo Serena ha voluto dare il suo parere sulla sfogo di Antonio Conte al termine della vittoriosa partita con l’Atalanta, che ha regalato il secondo posto alla sua squadra

INTER SERENA SU CONTE/ E’ stato l’attaccante di tutte e quattro le squadre di Milano e Torino ma forse, quella nerazzurra è quella a cui è più legato anche grazie allo scudetto vinto nella stagione 1988/89 con il record di punti, ben 58 su 68 disponibili e la vittoria nella classifica cannonieri con 22 reti. L’ex calciatore Aldo Serena, ha voluto dare il suo parere sullo sfogo di Antonio Conte al termine della vittoriosa partita con l’Atalanta nell’ultima giornata di campionato, che ha regalato alla sua squadra il secondo posto eguagliando gli 82 punti dell’Inter del ‘Triplete’ di José Mourinho. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Queste le sue parole, in un messaggio dal suo account Twitter: “Conte vuole mano libera e i giocatori che ha chiesto. Non iniziative come con Eriksen, perché il prossimo potrebbe essere Messi e lui vuole giocatori che facciano quello che dice lui”.