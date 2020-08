Steven Zhang lapidario: “Ottimo lavoro di tutti”

Inter, il presidente Steven Zhang non ha voluto commentare le parole di Antonio Conte al termine della vittoriosa partita con l’Atalanta ma si è limitato a fare i complimenti a tutti

INTER ZHANG MESSAGGIO/ Dopo lo sfogo di Antonio Conte al termine della vittoriosa partita contro l’Atalanta, che ha regalato alla squadra nerazzurra il secondo posto, non accadeva dalla stagione 2010/11, il presidente della squadra milanese Steven Zhang prova subito a smorzare le polemiche. Il giovane manager, compirà 29 anni il prossimo 21 dicembre, ha evitato di commentare le dichiarazioni del suo tecnico e si è limitato a fare i complimenti a tutti per il raggiungimento di un traguardo comunque importante, che porterà anche ottimi benefici economici: la qualificazione alla prossima Champions League con il secondo posto, vale circa 10 milioni di euro in più rispetto alle due precedenti arrivate con il quarto posto, senza contare che furono sofferte e sudate fino all’ultima partita dell’ultima giornata di campionato.

Questo il messaggio breve e conciso del manager nerazzurro, tramite il suo profilo Instagram: “Ottimo lavoro di tutti”.