Alexis Sanchez è presente nella lista UEFA presentata dall’Inter e valevole per la fase finale di Europa League. Out invece Asamoah e Vecino, quest’ultimo fresco di operazione al menisco e rimpiazzato dal giovane transalpino Agoume. Tornando al cileno, l’accordo raggiunto qualche settimana fa col Manchester United prevedeva la sua permanenza in nerazzurro non oltre il match col Getafe di scena mercoledì sera in Germania. Usiamo il passato perché, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato del ‘Corriere della Sera’, ne è stato trovato un altro per l’acquisto-cessione a titolo definitivo dell’attaccante capace di rilanciarsi ad ottimi livelli nel post lockdown.

Calciomercato Inter, Sanchez a titolo definitivo: i dettagli

Per il quotidiano milanese, il club targato Suning ha strappato il sì dei ‘Red Devils’ con una proposta da 15 milioni di euro. Il classe ’88, invece, ha già accettato un contratto fino a giugno 2023 con ‘spalmatura’ del suo ricchissimo contratto in essere con gli inglesi che tocca quota 15 milioni netti a stagione. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Sempre per la medesima fonte, l’annuncio dell’acquisto di Sanchez potrebbe avvenire mercoledì sera, subito dopo il match col Getafe.

