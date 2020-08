Clamorosa mossa per la rottura Conte-Inter: licenziamento per giusta causa

Si profila una clamorosa mossa in casa Inter in vista della situazione legata a Conte. Secondo ‘Calciomercato.it’, non è da escludere un licenziamento per giusta causa nei confronti dell’allenatore. Così facendo, la società potrebbe non dover pagare una cifra monstre per l’allontanamento del tecnico salentino. E per la sostituzione continua a farsi il nome di Allegri, profilo che già l’aveva sostituto alla Juventus, mentre non è da escludere l’arrivo di Mauricio Pochettino che aiuterebbe l’inserimento di Eriksen e lo farebbe giocare nelle migliori condizioni possibili.

