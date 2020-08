Lista Europa League, c’è Sanchez: accordo col Manchester United

Lista Europa League, c’è Sanchez: accordo col Manchester United

L’Inter ha ufficializzato la lista UEFA per la fase finale dell’Europa League. A sorpresa è stato inserito anche Alexis Sanchez per il quale sembra essere stato trovato un nuovo accordo con il Manchester United: secondo il ‘Corriere della Sera’, Marotta ha trovato l’ok per l’acquisto a titolo definitivo sui 15 milioni di euro. ‘La Gazzetta dello Sport’ conferma l’indiscrezione con l’aggiunta della spalmatura dell’ingaggio di 15 milioni in tre anni. La presenza cileno è giudicata fondamentale per tentare di andare verso la finale di coppa. Out Asamoah e Vecino, ai box. Questa la lista:

Lista A

1 Samir Handanovic

2 Diego Godin

5 Roberto Gagliardini

6 Stefan de Vrij

7 Alexis Sanchez

9 Romelu Lukaku

10 Lautaro Martinez

11 Victor Moses

12 Stefano Sensi

13 Andrea Ranocchia

15 Ashley Young

20 Borja Valero

23 Nicolò Barella​​​​​​

24 Christian Eriksen

27 Daniele Padelli

32 Lucien Agoumé

33 Danilo D’Ambrosio

34 Cristiano Biraghi

37 Milan Skriniar

77 Marcelo Brozovic

87 Antonio Candreva

95 Alessandro Bastoni

Lista B

30 Sebastiano Esposito

31 Lorenzo Pirola

35 Filip Stankovic

36 Thomas Schirò

38 Giacomo Pozzer

41 Jacopo Gianelli

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro