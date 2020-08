Inter-Getafe, Conte LIVE: “Pensiamo al noi e non all’io”

Le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte nella conferenza stampa di vigilia della gara di Europa League contro il Getafe

Antonio Conte sta parlando in conferenza stampa direttamente da Gelsenkirchen alla vigilia della gara di Europa League contro il Getafe. Ecco le parole del tecnico dell’Inter:

EUROPA LEAGUE – “Questa partita conta per tutta l’Inter. Pensiamo al noi e non all’io. Dobbiamo pensare a fare il massimo, poi vediamo dove questo ci porterà. Fondamentale non avere rimpianti”.

GETAFE – “Hanno una grande forza e sono riusciti a far soffrire tutte le big”.

