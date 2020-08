Nuovo addio in casa nerazzurra: Baccin sta per lasciare Milano

In casa nerazzurra potrebbe profilarsi un addio inaspettato per quanto riguarda l’assetto societario. Si tratta di Dario Baccin, vice Ds nerazzurro che secondo ‘Sky Sport’ andrà a ricoprire un ruolo principale al Parma, club che sta per perdere Faggiano diretto al Genoa. In nerazzurro dal 2017, è stato tra gli artefici di numerose operazioni di mercato che hanno permesso all’Inter di migliorarsi anno dopo anno.

