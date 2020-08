Luis Diaz: il Porto chiede 80 milioni di euro per la sua cessione

Inter, il centrocampista Luis Fernando Díaz Marulanda ha disputato un’ottima stagione nel Porto. Il club lusitano però chiede 80 milioni di euro

INTER LUIS DIAZ AGGIORNAMENTO/ Il centrocampista del Porto Luis Fernando Díaz Marulanda dopo la sua ottima prima stagione disputata in Portogallo, con la bellezza di ben 12 reti e due assist tra campionato e coppe, è stato subito apprezzato da parecchi club europei tra cui anche l’Inter. Il club meneghino è in pole position insieme al Tottenham nel tentativo di portare nelle sue fila il campioncino colombiano. Il presidente del club lusitano Pinto da Costa però è irremovibile e non vuole assolutamente cedere il suo talento, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile intorno agli 80 milioni di euro, che è quella indicata dalla clausola rescissoria.

Una cifra che Marotta difficilmente andrà ad investire, a meno che il Porto non accetti delle contro partite o abbassi le pretese.