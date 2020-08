Marotta all’attacco: Nainggolan per Cragno, scambio col Cagliari

Marotta all’attacco: Nainggolan per Cragno, scambio col Cagliari

L’Inter sembra aver rotto gli indugi in merito al futuro portiere: stando alle ultimissime indiscrezioni, i nerazzurri sono seriamente intenzionati a lasciare Radja Nainggolan in Sardegna per avere in cambio Alessio Cragno. Lo sostiene il ‘Corriere dello Sport’, secondo cui si tratterebbe di uno scambio quasi alla pari visto che il belga è valutato 20 milioni, mentre il portiere ne vale attualmente circa 25.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro