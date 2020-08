Rafinha verso la Cina: l’ex nerazzurro sogna la Premier League

Il Barcellona potrebbe cedere Rafinha a titolo definitivo. Dopo l’esperienza col Celta Vigo, secondo ‘Sport’ lo Shanghai Shenhua sarebbe disposto a pagare i 16 milioni di euro della clausola rescissoria per averlo subito. L’ex Inter, per il quale si è parlato nei giorni scorsi di un possibile ritorno ad Appiano Gentile avallato anche dal tecnico Antonio Conte, preme per una chiamata dalla Premier League prima di prendere seriamente in considerazione questa possibile avventura.

