Sconcerti: ”Inter non protetta? Conte privilegiato dal passato juventino”

Mario Sconcerti esprime le proprie perplessità in un articolo sul ‘Corriere della Sera’: ”Conte dice solo ora che l’Inter non si sentirebbe protetta. Ma contro chi? C’è davvero differenza di trattamento a favore delle grandi squadre? Conte ne sarebbe un testimone diretto di questi privilegi con il suo infinito passato juventino. Se avesse ragione vorrebbe dire che siamo sempre stati tutti in mano a un calcio irregolare. Inter emarginata? Le è stato assegnato uno scudetto in cui era arrivata terza. Unico esempio nella storia” ha concluso.

