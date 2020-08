Calciomercato Inter, futuro Alaba | Ds Bayern allo scoperto

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di Salihamidzic a proposito della permanenza di David Alaba al Bayern Monaco

David Alaba è un giocatore che piace molto all’Inter, a onor del vero il ‘sogno’ di Conte per quanto riguarda la difesa. L’austriaco è ancora in scadenza nel giugno 2021, con il Bayern Monaco che continua però a trattare col suo entourage per prolungare l’accordo e ‘blindare’ così uno degli assoluti pilastri della squadra di Flick. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, pazza idea dal Barcellona | Contatti avviati

Calciomercato Inter, Salihamidzic: “Proveremo a fare di tutto per rinnovare il contratto di Alaba”

“Le conversazioni stanno andando bene, ma adesso non è il momento di parlarne – le dichiarazioni del Ds dei bavaresi Salihamidzic ai microfoni di ‘Sky Sport Deutschland’ – La tensione è in aumento qui a Monaco per la partita di sabato. Ci concentriamo solo sulla sfida contro il Chelsea. E finora ho la mia linea. A un certo punto verrà presa una decisione, e quando arriverà la comunicheremo. Qui al Bayern, ovviamente, vogliamo tutti che David rimanga qui. Proveremo a fare di tutto, acceleriamo e non solo a parole. Ma è ovviamente una decisione di David se restare qui o no. Ma se restasse saremmo tutti molto, molto felici”. Insomma i giochi restano aperti per Alaba, giocatore nel mirino anche di top club stranieri come il Barcellona.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, nuova beffa per Conte | “Non vado via”

Calciomercato Inter, assalto a Pogba | Maxi scambio con lo United