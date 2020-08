Inter-Bayer Leverkusen sarà uno dei match valevoli per i quarti di Europa League. In campo lunedì sera alla ‘Dusseldorf Arena’

Come previsto, sarà il Bayer Leverkusen l’avversario dell’Inter lunedì sera a Dusseldorf nel match valevole per i quarti di finale di Europa League. Dopo il 3-1 conquistato in Scozia nella gara d’andata, i tedeschi allenati da Bosz hanno sconfitto il Glasgow Rangers di Gerrard anche nel ritorno con il risultato di 1-0. Decisiva la rete di Diaby al sesto minuto del secondo tempo. Le ‘Aspirine’ sono una formazione di tutto rispetto, che in Bundesliga si sono classificate al quinto posto. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. La difesa è un po’ ballerina, ma davanti possono contare sulla ‘baby stella’ Havertz destinato a trasferirsi al Chelsea alla fine del torneo.

Inter-Bayer Leverkusen, assenza pesante tra i tedeschi

Non solo Havertz, un altro punto di forza del Bayer è Charles Aranguiz che di recente è stato anche nel mirino dell’Inter. Purtroppo per Bosz, però, il mediano cileno sarà costretto a saltare la sfida coi nerazzurri di Conte perché squalificato.

