La Fiorentina non molla: Iachini punta Borja Valero

La Fiorentina non molla: Iachini punta Borja Valero

La Fiorentina non molla: Iachini punta Borja Valero

La Fiorentina non molla e punta Borja Valero. Secondo ‘La Nazione’, gli addii di Rachid Ghezzal e Marco Benassi aprono le porte a nuovi innesti in casa viola. Tra i nomi più caldi resiste quello di Borja Valero, in scadenza con l’Inter e già accostato al club gigliato negli ultimi mesi. Lo spagnolo potrebbe comunque rimanere a Milano visto che Conte ha chiesto la conferma alla dirigenza.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro