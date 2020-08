Cavani: anche l’Atletico Mineiro gli ha inviato un’offerta

Inter, ennesimo pretendente per l’ex attaccante del Paris Saint Germain Edison Cavani. Secondo fonti brasiliane l’Atletico Mineiro ha inviato un’offerta di ingaggio al giocatore che per il momento è risultata troppo bassa

INTER CAVANI AGGIORNAMENTO/ L’attaccante del Paris Saint Germain Edison Cavani, non ha rinnovato con la formazione francese e sta aspettando l’offerta giusta per iniziare una nuova avventura, probabilmente anche l’ultima per il classe 87, che gli permetta di giocare in un club altamente competitivo, ma soprattutto per monetizzare il più possibile, ormai i giocatori più che essere bandiere pensano più al lato economico. Dal Brasile giungono nuove indiscrezioni riguardo una nuova pretendente, che ha fatto un sondaggio per cercare di portarlo a Belo Horizonte: si tratterebbe dell’Atletico Mineiro. Un approdo di Cavani nel campionato brasiliano, renderebbe interessante la sfida per il titolo di capocannoniere con Gabriel Barbosa, che l’ha vinta negli ultimi 2 anni. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, via Conte e cambia tutto | Cessione shock

Come ha però spiegato Globe Esporte, l’offerta per l’ingaggio per il calciatore uruguaiano è ancora abbastanza bassa per le pretese dello stesso, quindi difficilmente questa sfida ci sarà. In ogni caso l’attaccante uruguaiano che arriverebbe a parametro zero essendosi svincolato dalla squadra francese, ha solo l’imbarazzo della scelta, visto che per lui i pretendenti non mancano.