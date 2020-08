Agente Martinez: “Lautaro ha tre anni di contratto e sta benissimo dov’è”

Inter, il procuratore di Lautaro Martinez tranquillizza i tifosi nerazzurri confermando che la trattativa per il passaggio dell’attaccante al Barcellona è più una questione mediatica che reale

INTER MARTINEZ AGGIORNAMENTO/ L’attaccante Lautaro Martinez è risaputo che ha destato pesantemente l’interesse del Barcellona, che lo vedrebbe bene al fianco di Leo Messi. In merito a questa situazione, che non ha sicuramente fatto bene al calciatore, visto che dopo queste voci il suo rendimento è stato spesso insufficiente, ha voluto dare alcune spiegazioni importanti il suo procuratore Carlos Beto Yarque, a La Figura de la Cancha. Queste le sue dichiarazioni: “Il trasferimento di Lautaro è un argomento più dei media che reale. Oggi Lautaro ha tre anni di contratto e sta benissimo dov’è. Ha fatto un’ottima stagione, ha ancora l’Europa League da giocare e spero che l’Inter possa andare fino in fondo alla competizione”. Gli hanno chiesto, che consigli gli darebbe per il suo futuro e lui ha detto: “Non ne ho mai dato alcuno e nemmeno ora è necessario farlo“. Parole e musica per le orecchie dei tifosi nerazzurri, che potranno finalmente pensare solo al futuro calciomercato, con la certezza di avere anche la prossima stagione un trio di attaccanti di ottimo livello come Lukaku, Lautaro e Sanchez a cui si aggiungerà sicuramente un quarto ‘moschettiere’.

Anche il presidente del Barcellona Bartomeu, in questo momento, ha terminato ogni trattativa con la squadra milanese e, salvo un addio anticipato di Suarez, probabilmente tornerà all’attacco del calciatore argentino nel calciomercato 2021.