‘Allarme’ rientrato: Allegri verso il Real Madrid

Massimiliano Allegri potrebbe ‘saltare’ nell’ottica di un ormai improbabile addio di Antonio Conte. Il tecnico livornese, nonostante un accordo di massima con Marotta, continua ad avere estimatori all’estero e tra questi ci sarebbe anche il Paris Saint-Germain ma soprattutto il Real Madrid, club che sembra orientato a dire addio a Zinedine Zidane. Se il francese dovesse andare via, Allegri sarebbe tra i candidati ideali per la sua sostituzione, rimanendo dunque fuori dai giochi in vista di un possibile addio di Conte.

