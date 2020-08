Europa League: Lukaku da solo ha segnato più degli attaccanti del Bayer

Inter, interessante statistica che riguarda la coppia di attaccanti nerazzurri Lukaku e Lautaro. I due giocatori sono la coppia di attaccanti più prolifica delle 8 squadre qualificate alla fase finale di Europa League

INTER LUKAKU-LAUTARO STATISTICA/ Questa sera alle ore 21 allo stadio Merkur Spiel Arena di Dusseldorf, si affronteranno Inter e Bayer Leverkusen per guadagnarsi l’accesso alla semifinale di Europa League. Tra le magnifiche otto qualificate per la fase finale di questa manifestazione, che quest’anno per causa di forza maggiore in questa fase finale ha dovuto utilizzare un formato simile ad un Mondiale o ad un Europeo, con l’eliminazione diretta in campo neutro, c’è da segnalare un’interessante statistica che farà molto piacere ai tifosi nerazzurri. La squadra di Antonio Conte, vanta infatti la coppia di attaccanti più prolifica tra le formazioni qualificate, infatti Romelu Lukaku e Lautaro Martinez nella stagione 2019/20, fino a questo momento, hanno totalizzato insieme ben 49 reti calcolando tutte le competizioni, il belga con 30 gol e l’argentino con 19. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro

I tre attaccanti del Bayer Leverkusen Havertz e Alario/Volland ne hanno messi a referto solo 29, il primo ne ha fatti 17 e gli altri due insieme solo 12.