Lukaku: “Stiamo crescendo. Vi dico il migliore in campo”

Le dichiarazioni rilasciate da Romelu Lukaku al termine della sfida col Bayer vinta 2-1 e che permette ai nerazzurri di volare in semifinale di Europa League

“E’ una vittoria molto importante”. Così a ‘Sky Sport’ Romelu Lukaku dopo il 2-1 rifilato al Bayer che vale l’accesso alle semifinali di Europa League. Il belga ha fornito un’altra prova straordinaria, ma per lui “il migliore in campo è stato Nicolò Barella, qualità e quantità. E’ un grande giocatore”. “Record 31 gol? Conta questo importante successo. Fisicamente stiamo bene – ha aggiunto il bomber nerazzurro – si vede che stiamo crescendo. Ora abbiamo una settimana per recuperare”.

