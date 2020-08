Marotta all’assalto: nel mirino De Paula del Palmeiras

Marotta tenta un nuovo colpo dal Sud America. Stando alle ultimissime, il ’99 Patrick De Paula del Palmeiras è il nome nuovo per la squadra nerazzurra. Giovanissimo, piace anche all’Atletico Madrid, all’Arsenal e all’Olympique Marsiglia. La vecchia ‘Palestra Italia’ lo valuta attorno ai 10 milioni di euro, un investimento non troppo oneroso per un centrocampista che potrebbe diventare il nuovo ‘fenomeno’ del calcio brasiliano.

