Zenga: “Non ci credo che Messi possa arrivare in nerazzurro”

Inter, l’ex portiere Walter Zenga e ora allenatore, è stato intervistato per avere un parere sulla possibilità che Leo Messi possa approdare nella sua ex squadra. La sua risposta è stata lapidaria

INTER ZENGA SU MESSI/ L’ex portiere dell’Inter e ora allenatore Walter Zenga, dopo la sua ultima avventura con il Cagliari, subentrato al tecnico Rolando Maran e in attesa di una nuova chiamata per la prossima stagione, è stato intervistato dal quotidiano degli Emirati Arabi Uniti Khaleej Times, per avere alcune delucidazioni sulla possibilità che Leo Messi possa arrivare nella sua ex squadra. L’ex calciatore, che in nerazzurro ha giocato dal campionato 1982/83 al 1993/94 con 473 presenze totali tra campionato e coppe, ha spiegato in maniera molto sbrigativa: “Non lo so. A volte, se i giornali scrivono qualcosa è solo per fare rumore. Non ci credo. L’unica verità è che non so nulla”.

CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro

In questo momento, probabilmente, il primo pensiero dell’ex estremo difensore, è di ricevere una telefonata per iniziare una nuova avventura in un club, dopo l’esonero con il Cagliari che non gli ha fatto molto piacere e giunto, in parte, inaspettato.