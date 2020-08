Conte ha deciso: assalto a Rudiger, ipotesi scambio con Skriniar

Conte ha deciso: assalto a Rudiger, ipotesi scambio con Skriniar

L’Inter vola in Europa ma pensa al mercato per ottenere obiettivi importanti nella prossima stagione. Stando alle ultime, Conte avrebbe avallato un’ipotesi di mercato attualmente da fantamercato: uno scambio col Chelsea per avere Rudiger in cambio di Skriniar, scivolato in panchina nelle ultime settimane. Il difensore tedesco è sotto contratto fino al 2022 e la sua valutazione è vicina ai 40 milioni di euro. L’Inter chiederebbe il tedesco più 20 milioni di euro come conguaglio per il via libera definitiva all’operazione.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro