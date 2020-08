‘Grana’ Lautaro-Conte: ‘El Toro’ stizzito per la sostituzione

L’Inter batte il Bayer Leverkusen vincendo 2-1 e convincendo tutti ma deve tenere a bada i malumori di Lautaro Martinez. ‘El Toro’ è apparso stizzito per la sostituzione e non è da escludere che ci sia stato un confronto con il tecnico negli spogliatoi. Inoltre, il giornalista spagnolo Francesc Aguilar ha pubblicato su ‘Twitter’ il proprio punto di vista in merito alla situazione: il rapporto tra i due non sarebbe idilliaco e non si escludono possibili ‘ripercussioni’ con un ritorno prepotente di fiamma da parte del Barcellona.

