Nerazzurri beffati: Tsimikas finisce al Liverpool

Kostas Tsimikas, terzino greco dell’Olympiakos, è stato ufficializzato dal Liverpool in queste ultime ore. Il classe 1996 era un obiettivo dei nerazzurri per la stagione ormai imminente ma il giovane ha preferito trasferirsi in Premier League per compiere il salto di qualità alla corte di Klopp.

