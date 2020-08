Suggestione Messi: anche Leo compra casa a Milano accanto alla sede dell’Inter!

La suggestione Messi-Inter continua ad essere alimentata da alcune indiscrezioni che sanno di bombe di mercato. Dopo gli accostamenti e i presunti contatti, come riporta ‘Sport Mediaset’ anche Messi avrebbe comprato casa a Milano accanto alla sede dell’Inter. Dopo la scelta del padre di comprare casa in Italia, anche Leo ha deciso di fare altrettanto facendo così sognare i tifosi interisti in merito ad un presunto quanto clamoroso trasferimento in Serie A e all’Inter.

