La conferma di Fonseca alla Roma col cambio di proprietà è tutt’altro che scontata. Idea Pochettino che potrebbe puntare Eriksen dell’Inter

Si fa sempre più caldo il possibile valzer degli allenatori in Serie A. In particolar modo in casa Roma è tutta da valutare la posizione di Fonseca con la riconferma, che stando al ‘Messaggero’, non è affatto scontata visto il cambio di proprietà. Dan Friedkin dalla prossima settimana sarà ufficialmente il proprietario del club giallorosso e sta già lavorando per individuare il nuovo uomo mercato. Si valuta Ramon Planes, segretario tecnico del Barcellona che in caso di arrivo in Italia potrebbe portare anche Mauricio Pochettino reduce dall’esperienza al Tottenham.Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, intrigo con la Roma: Pochettino su Eriksen

In questo contesto potrebbe assumere un ruolo importante anche l’Inter con Pochettino che qualora dovesse arrivare alla Roma potrebbe dare l’assalto all’ex pupillo del Tottenham, Christian Eriksen. La società giallorossa nel caso potrebbe piazzare sul piatto circa 40 milioni bonus compresi, proposta che però non alletterebbe troppo la dirigenza meneghina.

L’Inter dal canto sui potrebbe rilanciare con una controproposta avanzando una richiesta di scambio per arrivare al giovane Nicolò Zaniolo ex nerazzurro che piace ancora molto dalle parti di San Siro.

