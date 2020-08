Europa League, in semifinale sarà Inter-Shakhtar Donetsk

La squadra ucraina ha buttato fuori il Basilea ai quarti e ora affronterà quella di Conte nel penultimo atto dell’Europa League

L’Inter affronterà lo Shakhtar Donetsk nella semifinale di Europa League in programma lunedì prossimo alle 21 alla ‘Dusseldorf Arena’. Ieri sera la squadra ucraina guidata da Luis Castro ha liquidato in scioltezza gli svizzeri del Basilea. 4-1 il risultato finale: Moraes ha sbloccato già al 2′, poco dopo il ventesimo è arrivato il raddoppio di Taison; a un quarto d’ora dal termine Taison ha realizzato il tris dal dischetto, poi il poker di Dodò e solo a tempo scaduto l’inutile rete di Wolfswinkel. Lo Shakhtar è un avversario molto pericoloso per la formazione di Conte, ma allo stesso tempo alla portata. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Nell’altro quarto il Siviglia ha avuto la meglio del Wolverhampton per 1-0. Rete quasi al novantesimo di Ocampos. Gli spagnoli, che agli ottavi avevano eliminato la Roma, sfideranno il Manchester United.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Juve o Psg | Accordo totale: vuole l’Inter