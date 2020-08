Marotta non molla Milinkovic Savic: nuovo assalto

L’Inter lavora per trovare i giocatori adatti a Conte. In attesa di capire la situazione di Lautaro e di Tonali, per il centrocampo si riaccende una pista importante: secondo ‘Il Giorno’, Milinkovic-Savic è più di un’ipotesi nonostante l’alta richiesta di Lotito. La Lazio chiede circa 100 milioni di euro, decisamente troppi per un ottimo giocatore ma che nelle ultime due stagioni ha giocato ad uno standard meno elevato rispetto al passato.

