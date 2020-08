Affare in dirittura d’arrivo: 35 milioni per Tonali, operazione conclusa

Ci siamo: l’Inter sta per concludere la trattativa Tonali. Il presidente Zhang è tornato a Milano per chiudere definitivamente l’affare. Secondo ‘Tuttosport’ c’è l’accordo con Cellino per la cessione a titolo definitivo per 35 milioni di euro. Al giocatore andranno 2,5 milioni di euro a stagione per 5 anni. Dopo Tonali potrebbe toccare a Dzeko, pallino di Conte per il quale potrebbe esserci un lungo e tira con la Juventus.

