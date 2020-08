Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Roberto Gagliardini. Titolarissimo negli ultimi due mesi, il club potrebbe utilizzarlo come pedina di scambio

Complici i guai fisici di Sensi e soprattutto Vecino, dal post lockdown Roberto Gagliardini è diventato un titolare fisso dell’Inter targata Antonio Conte. Le prestazioni del centrocampista bergamasco sono state poche volte all’altezza della situazione, sta di fatto che il tecnico lo apprezza molto considerandolo un elemento importante se non fondamentale per garantire un certo equilibrio. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. La sua partenza nel prossimo calciomercato rimane comunque possibile, a maggior ragione se dovesse davvero esserci il divorzio tra il salentino e il gruppo Suning.

Calciomercato Inter, Gagliardini nella Capitale: contropartita per il ‘pallino’ di Marotta

Gagliardini vanta diversi estimatori tra Italia e Inghilterra, più plausibile però una sua cessione ad un’altra società italiana. Non a caso il ‘Corriere dello Sport’ parla di Lazio interessata al cartellino dell’ex Atalanta. Addirittura per il quotidiano romano il numero 5 dell’Inter rappresenterebbe una sorta di eventuale sostituto del probabile partente Milinkovic-Savic. Pare piaccia molto al tecnico laziale Simone Inzaghi, propenso a un ringiovanimento del reparto di mezzo. Beppe Marotta vuole non meno di 15 milioni di euro, ma appurato questa stima da parte dei biancocelesti, ecco che l’Ad potrebbe anche proporlo come parziale contropartita proprio per Milinkovic-Savic, come noto un suo ‘vecchio pallino’. Il serbo sarebbe in realtà anche una delle primissime scelte di Allegri se dovesse approdare sulla panchina interista. Ma questa è un’altra storia…

