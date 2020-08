Calciomercato Inter, smacco della Juve | Colpo di scena in attacco

Accostato per tutta la scorsa estate all’Inter, Edin Dzeko potrebbe tornare in auge in sede di mercato ma per un’altra big di Serie A. Smacco ai nerazzurri

La passata estate l’Inter ha cercato lungamente un centravanti di scorta da regalare a Conte che desiderava fortemente un vice Lukaku abile e di esperienza. Il profilo individuato portava in casa Roma al nome di Edin Dzeko che alla fine ha rinnovato il contratto con i giallorossi restando ancora un anno. Le cose però ora potrebbero cambiare e il bosniaco è spesso accostato a voci di mercato che lo vorrebbero prossimo a cambiare maglia. In Serie A gli occhi puntati su di lui sono quelli della Juventus del neo allenatore Andrea Pirlo che cerca un centravanti che possa andare a completare l’organico integrandosi con Ronaldo. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato, smacco all’Inter: Dzeko nel mirino della Juventus

Proprio sul possibile affare Dzeko-Juventus è intervenuto il giornalista Luca Momblano che in diretta Youtube ha sottolineato: “Emissari della Juventus hanno incontrato gli agenti di Dzeko, pare che il bosniaco stia considerando la partenza, pare averne le tasche piene. Vuole provare a vincere in questi ultimi due o tre anni. Lui si sarebbe offerto e la Juve avrebbe ammiccato”.

Momblano ha poi completato il discorso: “Dzeko non esclude Milik, perché Dzeko e Ronaldo hanno 69 anni in due. Su Morata nessuna conferma, si è proposto Mandzukic“.