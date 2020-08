Duello Inter-Juventus per Dzeko: il bosniaco può partire

Duello Inter-Juventus per Dzeko: il bosniaco può partire

Edin Dzeko può andare via dalla Roma. Secondo ‘Il Tempo’ e ‘La Repubblica’ ci sarebbe un duello Inter-Juventus per prendere il bosniaco, bomber che i giallorossi vorrebbero cedere per non pagare più il pesante stipendio di 7,5 milioni di euro. Attualmente ci sarebbero solamente dei contatti in corso e le due società sono fortemente interessate a prenderlo per ovviare ai rispettivi problemi in attacco.

