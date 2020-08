Arrivano conferme: assalto totale a Dzeko, stavolta si può

L’Inter prepara la gara contro lo Shakthar Donetsk ma si concentra anche sul mercato. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, l’obiettivo numero uno è Edin Dzeko, giudicato perfetto da Conte per far coppia sia con Lukaku sia con Lautaro. La Roma lo sta vendendo a causa dell’alto ingaggio e il bosniaco arriverebbe immediatamente a Milano per mettersi a disposizione dell’allenatore. Molto dipenderà dalle dinamiche di mercato dei giallorossi che sembrano comunque disposti a privarsene.

